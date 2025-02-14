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Провал чемпиона Турции. АЗ - Галатасарай 4:1. Видео голов и обзор матча
"Львов" подвел один из игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
АЗ неожиданно разгромил на своем поле "Галатасарай" в первом поединке 1/16 раунда плей-офф Лиги Европы.
В каждом из таймов хозяева забили по два гола. С 51-й минуты турецкий клуб остался в меньшинстве после удаления Каана Айхана.
Стыковой матч Лиги Европы.
Нидерланды, Алкмаар. Стадион "АФАС"
АЗ - "Галатасарай" 4:1
Голы: Мейнанс 12, Перротт 37 (пенальти), Класе 58, Волфе 66 - Шаллай 20
Удаление: Айхан 51
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