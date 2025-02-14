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Серьезная заявка на 1/8. Фенербахче - Андерлехт 3:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Хороший задел оформляет коллектив Моуринью

Серьезная заявка на 1/8. Фенербахче - Андерлехт 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фенербахче" одержал крупную победу над "Андерлехтом" в стыковом поединке раунда плей-офф Лиги Европы.

Авторами голов у "желтых канареек" стали Душан Тадич, Эдин Джеко и Юссеф Эн-Несири.

20 февраля подопечные Жозе Моуринью сыграют с "Андерлехтом" в ответном матче.

Лига Европы. 1/16 финала

Стамбул. "Шюкрю Сараджоглу".

"Фенербахче" - "Андерлехт" 3:0

Голы: Душан Тадич 11, Эдин Джеко 43, Юссеф Эн-Несири 57

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