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Серьезная заявка на 1/8. Фенербахче - Андерлехт 3:0. Видео голов и обзор матча
Хороший задел оформляет коллектив Моуринью
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" одержал крупную победу над "Андерлехтом" в стыковом поединке раунда плей-офф Лиги Европы.
Авторами голов у "желтых канареек" стали Душан Тадич, Эдин Джеко и Юссеф Эн-Несири.
20 февраля подопечные Жозе Моуринью сыграют с "Андерлехтом" в ответном матче.
Лига Европы. 1/16 финала
Стамбул. "Шюкрю Сараджоглу".
"Фенербахче" - "Андерлехт" 3:0
Голы: Душан Тадич 11, Эдин Джеко 43, Юссеф Эн-Несири 57
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