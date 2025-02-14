  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Гол 16-летнего защитника. Юнион Сент-Жиллуаз – Аякс 0:2. Видеообзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гол 16-летнего защитника. Юнион Сент-Жиллуаз – Аякс 0:2. Видеообзор матча

Лига Европы
Обновлено

Комфортное преимущество

Гол 16-летнего защитника. Юнион Сент-Жиллуаз – Аякс 0:2. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аякс" переиграл "Юнион Сент-Жиллуаз" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

Принесли победу нидерландскому клубу во втором тайме Кристиан Расмуссен и 16-летний Жорти Мокио.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы. 1/16 финала

"Юнион Сент-Жиллуаз" - "Аякс" 0:2

Голы: Расмуссен (59), Мокио (71)

По теме
yellow-arrow
Вырванная победа на 95-й минуте. Твенте - Буде-Глимт 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Веселый первый тайм. Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Серьезная заявка на 1/8. Фенербахче - Андерлехт 3:0. Видео голов и обзор матча
Аякс (Амстердам) Лига Европы Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости