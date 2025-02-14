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Гол 16-летнего защитника. Юнион Сент-Жиллуаз – Аякс 0:2. Видеообзор матча
Комфортное преимущество
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" переиграл "Юнион Сент-Жиллуаз" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Принесли победу нидерландскому клубу во втором тайме Кристиан Расмуссен и 16-летний Жорти Мокио.
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Лига Европы. 1/16 финала
"Юнион Сент-Жиллуаз" - "Аякс" 0:2
Голы: Расмуссен (59), Мокио (71)
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