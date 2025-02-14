  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Веселый первый тайм. Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Веселый первый тайм. Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Ожидаемый результат

Веселый первый тайм. Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" минимально обыграл "Мидтьюлланн" в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы.

Все голы в поединке были забиты в первом тайме. У басков отличились Браис Мендес и Такефуса Кубо, у датчан - Адам Букса.

1/16 финала Лиги Европы

Гернинг. "MCH Арена"

"Мидтьюлланн" - "Реал Сосьедад" 1:2

Голы: Букса, 38 – Мендес, 11, Кубо, 32

По теме
yellow-arrow
Вырванная победа на 95-й минуте. Твенте - Буде-Глимт 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Гол 16-летнего защитника. Юнион Сент-Жиллуаз – Аякс 0:2. Видеообзор матча
yellow-arrow
Серьезная заявка на 1/8. Фенербахче - Андерлехт 3:0. Видео голов и обзор матча
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Мидтьюлланн (Хернинг)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости