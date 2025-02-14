Лига Европы
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Веселый первый тайм. Мидтьюлланн - Реал Сосьедад 1:2. Видео голов и обзор матча
Ожидаемый результат
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" минимально обыграл "Мидтьюлланн" в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы.
Все голы в поединке были забиты в первом тайме. У басков отличились Браис Мендес и Такефуса Кубо, у датчан - Адам Букса.
1/16 финала Лиги Европы
Гернинг. "MCH Арена"
"Мидтьюлланн" - "Реал Сосьедад" 1:2
Голы: Букса, 38 – Мендес, 11, Кубо, 32
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