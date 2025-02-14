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Вырванная победа на 95-й минуте. Твенте - Буде-Глимт 2:1. Видео голов и обзор матча
Вот это триллер получился
Getty Images/Global Images Ukraine
"Твенте" дожал "Буде-Глимт" в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы.
Счет в поединке на 5-й минуте открыл Сайфулла Лтаеф, в конце основного времени Патрик Берг восстановил паритет, но уже в своей последней атаке нидерландцы заработали пенальти, который реализовал 36-летний Рикки ван Волфсвинкел.
Лига Европы. 1/16 финала.
13 февраля. Энсхеде. "Гролс Весте"
"Твенте" – "Буде-Глимт" 2:1
Голы: Лтайеф 5, ван Волфсвинкел 90+5 - Берг 86
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