Моуринью - после 3:0 с Андерлехтом: Не могу сказать, что это хороший результат

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью высказался о победе над "Андерлехтом" (3:0) в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы играли очень хорошо, но я не могу сказать, что это хороший результат. Чтобы это был хороший результат, нам нужно пройти дальше.

Обычно, конечно, ты счастлив, когда уходишь на перерыв со счетом 3:0, но есть еще второй тайм, который длится 90 минут. Так что все еще в центре внимания. Мы должны очень серьезно отнестись к этому матчу. Выездная игра будет сложной. У них свои болельщики, своя культура, своя история. Давайте сейчас подумаем о поединке с "Касымпашой", а потом вернемся к этому турниру", - сказал португалец.