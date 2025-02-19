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Аякс - Унион Сент Жилуа. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Аякс - Унион Сент Жилуа: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
x.com/UnionStGilloise
Неделю назад "Аякс" максимально качественно сыграл во второй половине встречи и обеспечил комфортное преимущество 2:0. Смогут ли бельгийцы побороться в выездном матче?
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Стартовый свисток раздастся в 22:00, в четверг. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 8.
Трансляция матча Аякс - Юнион Сент ЖилуаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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