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Аякс - Унион Сент Жилуа. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Аякс - Унион Сент Жилуа: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Аякс - Унион Сент Жилуа. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

x.com/UnionStGilloise

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Неделю назад "Аякс" максимально качественно сыграл во второй половине встречи и обеспечил комфортное преимущество 2:0. Смогут ли бельгийцы побороться в выездном матче?

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Стартовый свисток раздастся в 22:00, в четверг. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 8.

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Трансляция матча Аякс - Юнион Сент Жилуа
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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