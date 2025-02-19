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Виктория Пльзень - Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Судьба противостояния не решена

Виктория Пльзень - Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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В четверг, 20-го февраля, состоится второй поединок 1/16 финала Лиги Европы между чешской "Викторией" Пльзень и венгерским "Ференцварошем". Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу представителя Венгрии. Правда, на этой неделе букмекеры отдают предпочтение чешской команде.

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Матч пройдет в Пльзене. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу Вікторія Пльзень - Ференцварош
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Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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