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Виктория Пльзень - Ференцварош. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Судьба противостояния не решена
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В четверг, 20-го февраля, состоится второй поединок 1/16 финала Лиги Европы между чешской "Викторией" Пльзень и венгерским "Ференцварошем". Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу представителя Венгрии. Правда, на этой неделе букмекеры отдают предпочтение чешской команде.
Матч пройдет в Пльзене. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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