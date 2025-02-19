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ФКСБ - ПАОК. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
ФКСБ - ПАОК: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бухарестский "ФКСБ" на своем поле в ответном матче будет принимать греческий "ПАОК". Действующие чемпионы Греции проиграли в первом матче со счетом 2:1, провалившись во второй половине из-за удаления Тайсона, который оставил свою команду в меньшинстве. Подопечные Развана Луческу попытаются реабилитироваться за домашнее поражение и выйти в следующую стадию.
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Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 20-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 9.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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