Галатасарай - АЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Первая встреча этой пары стала настоящей шоковой терапией для турецких болельщиков. В частности, в Алкмааре в домашних стенах "фермеры" под руководством Мартена Мартенса сокрушили "львов" Окана Бурука.

Однако, в Стамбуле нидерландцам будет значительно труднее. К поддержке неистовых турецких болельщиков также добавится фактор возвращения сразу трех ключевых исполнителей: Осимхена, Торрейры и Санчеса.

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Второй поединок стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Галатасарай" - АЗ состоится в четверг, 20-го февраля 2025-го года, в 19:45 . Встреча пройдет в турецком Стамбуле, на арене "Рамс Парк.

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