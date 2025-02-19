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Галатасарай - АЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Галатасарай - АЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ ЛЕ на UA-Футбол

Галатасарай - АЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая встреча этой пары стала настоящей шоковой терапией для турецких болельщиков. В частности, в Алкмааре в домашних стенах "фермеры" под руководством Мартена Мартенса сокрушили "львов" Окана Бурука.

Однако, в Стамбуле нидерландцам будет значительно труднее. К поддержке неистовых турецких болельщиков также добавится фактор возвращения сразу трех ключевых исполнителей: Осимхена, Торрейры и Санчеса.

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Второй поединок стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Галатасарай" - АЗ состоится в четверг, 20-го февраля 2025-го года, в 19:45. Встреча пройдет в турецком Стамбуле, на арене "Рамс Парк.

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Аякс - Галатасарай
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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