Буде-Глимт - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В четверг, 20-го февраля, пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Буде-Глимтом" и "Твенте". В первой встрече на последних минутах победу вырвал коллектив из Нидерландов (2:1).

Место проведения игры - Буде (Норвегия). Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Буде-Глімт - Твенте Смотреть трансляцию