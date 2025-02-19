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Буде-Глимт - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Буде-Глимт - Твенте: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Буде-Глимт - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 20-го февраля, пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Буде-Глимтом" и "Твенте". В первой встрече на последних минутах победу вырвал коллектив из Нидерландов (2:1).

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Место проведения игры - Буде (Норвегия). Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.

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Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции UA-Футбол.

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