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Буде-Глимт - Твенте. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Буде-Глимт - Твенте: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 20-го февраля, пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Буде-Глимтом" и "Твенте". В первой встрече на последних минутах победу вырвал коллектив из Нидерландов (2:1).
Место проведения игры - Буде (Норвегия). Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 6.
Трансляція матчу Буде-Глімт - ТвентеСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью
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