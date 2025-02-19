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Реал Сосьедад - Мидтьюлланн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Реал Сосьедад - Мидтьюлланн: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в гости к "Реал Сосьедаду" поедет "Мидтьюлланн". В первой игре испанцы одержали победу со счетом 2:1, поэтому имеют лучшие шансы на итоговый успех. Команда из Дании неплохо выглядела в первом матче, поэтому еще сразится за путевку в 1/8 финала турнира.
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Поединок 1/16 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Реал Сосьедад" - "Митьюлланн" состоится в четверг, 20 февраля 2025 года, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-2.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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