Аякс - Юнион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Нидерландский "Аякс" проведет на своем поле ответный поединок против бельгийского "Юнион Сент-Жиллуа" в рамках плей-офф Лиги Европы-2024/25.

Первая игра завершилась победой "аяксидов" со счетом 2:0.

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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 8.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 1/16 финала, ответный матч

20.02.2025

Амстердам, "Йохан Кройф Арена"

"Аякс" 22:00 "Юнион Сент-Жиллуа"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8