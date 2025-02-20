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Аякс - Юнион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Аякс - Юнион: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский "Аякс" проведет на своем поле ответный поединок против бельгийского "Юнион Сент-Жиллуа" в рамках плей-офф Лиги Европы-2024/25.
Первая игра завершилась победой "аяксидов" со счетом 2:0.
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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 8.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 1/16 финала, ответный матч
20.02.2025
Амстердам, "Йохан Кройф Арена"
"Аякс" 22:00 "Юнион Сент-Жиллуа"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8
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