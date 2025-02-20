  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Аякс - Юнион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аякс - Юнион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Аякс - Юнион: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Аякс - Юнион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский "Аякс" проведет на своем поле ответный поединок против бельгийского "Юнион Сент-Жиллуа" в рамках плей-офф Лиги Европы-2024/25.

Favbet
2.14
3.60
3.40
Узнать больше

Первая игра завершилась победой "аяксидов" со счетом 2:0.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 8.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 1/16 финала, ответный матч
20.02.2025
Амстердам, "Йохан Кройф Арена"
"Аякс" 22:00 "Юнион Сент-Жиллуа"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Аякс - Юнион Сент-Жиллуа
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Рома - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Буде-Глимт - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Андерлехт - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Аякс (Амстердам) Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости