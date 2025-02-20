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Реал Сосьедад - Мидтьюлланн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Реал Сосьедад - Мидтьюлланн: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в гости к "Реал Сосьедаду" приедет "Мидтьюлланн". В первой игре испанцы одержали победу со счетом 2:1, поэтому имеют лучшие шансы на итоговый успех.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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