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Реал Сосьедад - Мидтьюлланн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Реал Сосьедад - Мидтьюлланн: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Реал Сосьедад - Мидтьюлланн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в гости к "Реал Сосьедаду" приедет "Мидтьюлланн". В первой игре испанцы одержали победу со счетом 2:1, поэтому имеют лучшие шансы на итоговый успех.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 20-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Мідтьюлланн
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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