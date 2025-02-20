Андерлехт - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Нидерландский "Андерлехт" встретится с турецким "Фенербахче" в рамках ответного матча плей-офф Лиги Европы-2024/25.

В первом поединке победу одержала команда Жозе Моуриньо со счетом 3:0.

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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 7.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 1/16 финала, ответный матч

20.02.2025

Брюссель, "Констант Ванден Сток"

"Андерлехт" 22:00 "Фенербахче"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7