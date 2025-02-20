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Андерлехт - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Андерлехт - Фенербахче: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Андерлехт - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нидерландский "Андерлехт" встретится с турецким "Фенербахче" в рамках ответного матча плей-офф Лиги Европы-2024/25.

В первом поединке победу одержала команда Жозе Моуриньо со счетом 3:0.

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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 7.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 1/16 финала, ответный матч
20.02.2025
Брюссель, "Констант Ванден Сток"
"Андерлехт" 22:00 "Фенербахче"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7

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Трансляция матча Андерлехт - Фенербахче
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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