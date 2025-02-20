  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Галатасарай – АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галатасарай – АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени

Галатасарай – АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая встреча этой пары стала настоящей шоковой терапией для турецких болельщиков. В частности, в Алкмааре в домашних стенах "фермеры" под руководством Мартена Мартенса сокрушили "львов" Окана Бурука.

Однако, в Стамбуле нидерландцам будет значительно труднее. К поддержке неистовых турецких болельщиков также добавится фактор возвращения сразу трех ключевых исполнителей: Осимхена, Торрейры и Санчеса.

Favbet
1.73
4.40
4.25
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Второй поединок стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Галатасарай" - АЗ состоится в четверг, 20-го февраля 2025-го года, в 19:45. Встреча пройдет в турецком Стамбуле, на арене "Рамс Парк.

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Галатасарай - АЗ
Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Рома - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Буде-Глимт - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Андерлехт - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лига Европы Галатасарай (Стамбул) АЗ (Алкмаар) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости