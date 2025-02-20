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Галатасарай – АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая встреча этой пары стала настоящей шоковой терапией для турецких болельщиков. В частности, в Алкмааре в домашних стенах "фермеры" под руководством Мартена Мартенса сокрушили "львов" Окана Бурука.
Однако, в Стамбуле нидерландцам будет значительно труднее. К поддержке неистовых турецких болельщиков также добавится фактор возвращения сразу трех ключевых исполнителей: Осимхена, Торрейры и Санчеса.
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Второй поединок стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Галатасарай" - АЗ состоится в четверг, 20-го февраля 2025-го года, в 19:45. Встреча пройдет в турецком Стамбуле, на арене "Рамс Парк.
Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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