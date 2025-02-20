Буде-Глимт - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Буде-Глимт" будет принимать на своем поле "Твенте". В первой встрече на последних минутах победу вырвал коллектив из Нидерландов (2:1).

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Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 20-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Буде-Глімт - Твенте Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.