Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рома - Порту: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Артема Довбика будет принимать на своем поле "Порту" в ответном матче Лиги Европы за место в 1/8 финала этого турнира. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 20-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Гвардиола: В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Я принимаю реальность
- Таловеров забил дебютный гол за Плимут. Какие оценки получил украинец?
- Мбаппе всё решил в одиночку. Реал – Манчестер Сити 3:1. Видеообзор матча
- Не все так плохо? В Италии рассуждают, почему Довбик не играл против Пармы
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике