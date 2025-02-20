  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Рома - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рома - Порту: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рома - Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Артема Довбика будет принимать на своем поле "Порту" в ответном матче Лиги Европы за место в 1/8 финала этого турнира. Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 20-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

Favbet
1.82
3.90
5.00
Узнать больше

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Рома – Порту
Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Буде-Глимт - Твенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Андерлехт - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Галатасарай – АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лига Европы Порту Рома (Италия) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости