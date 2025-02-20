Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФКСБ - ПАОК. Cмотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
ФКСБ - ПАОК: Cмотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.02.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Бухарестский "ФКСБ" на своем поле в ответном матче будет принимать греческий "ПАОК". Действующие чемпионы Греции проиграли в первом матче со счетом 2:1, провалившись во второй половине из-за удаления Тайсона, который оставил свою команду в меньшинстве. Подопечные Развана Луческу попытаются реабилитироваться за домашнее поражение и выйти в следующую стадию.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 20-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 9.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Гвардиола: В какой-то мере это конец цикла. Ничто не вечно. Я принимаю реальность
- Победа ПСВ над Ювентусом принесла исторический успех Нидерландам и исторический провал Италии
- Мбаппе всё решил в одиночку. Реал – Манчестер Сити 3:1. Видеообзор матча
- Андерлехт - Фенербахче: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.02.2025
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике