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ЛЕ. Аякс - Юнион Сент-Жиллуа 1:2. Безумный матч в Амстердаме
Хозяева с 25-й минуты играли в меньшинстве
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Неделю назад в Бельгии противостояние завершилось уверенной победой "Аякса" 2:0, поэтому у гостей была очень сложная задача на ответный матч. Однако футболисты "Юниона" не теряли веры в собственные силы и без боя точно не хотели сдаваться.
"Аякс" в последних матчах радует своих болельщиков - пять побед подряд и сразу 12 забитых голов. А вот бельгийцы не могут похвастаться удачными результатами. К примеру, на выходных в местном чемпионате "Юнион" уступил "Мехелену".
На 16-й минуте гости вернули интригу в двухматчевое противостояние. После передачи Буфаля головой в угол ворот пробил Макаллистер - 0:1. Этот эпизод просматривали на VAR, но положения вне игры не было. Через несколько минут забил Буфаль, но на этот раз зафиксировали офсайд. На 25-й минуте произошел очень важный эпизод в матче. Дэвид на левом фланге обыграл соперника и пробил в ближний, Пасвер отбил перед собой на Ньянга, который пробил по пустым, а там Дэви Классен двумя руками сыграл в стиле Суареса на ЧМ. Таким образом, пенальти и удаление! С пенальти Дэвид не промахнулся - 0:2.
Вот так очень быстро преимущество "Аякса" по итогу первого матча растаяло. Очень сложный первый тайм для хозяев поля. Мало кто ожидал такого развития событий. Стоит отметить бельгийцев, которые играли смело и могли даже забивать больше.
В начале второго тайма шикарную возможность забить упустил Иванович, но он из выгодной позиции не попал в створ ворот. Продолжали атаковать бельгийцы, а футболисты "Аякса" отбивались. Постепенно гости сбавили обороты и начали играть более осторожно. Не хватало нестандартных действий футболистам "Юниона". После перерыва команды не забивали и им пришлось сыграть еще два экстратайма.
В начале первого экстратайма хозяева заработали одиннадцатиметровый, ведь мяч попал в руку Берджессу. Пенальти уверенно реализовал Тейлор - 1:2. Несмотря на все старания гости так и не смогли спастись. Таким образом, "Аякс" выходит в 1/8 финала!
Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответный матч 1/16 финала
"Аякс" - "Юнион Сент-Жиллуа" 1:2
Голы: Тейлор (93, пен) - Макаллистер (16), Дэвид (27, пен)
Удаление: Классен (25)
"Аякс": Пасвер - Хато, Ругани (Каплан, 46), Шутало, Роза (Годтс, 61) - Фиц-Джим, Классен, Мокио (Хендерсон, 91) - Эдвардсен (Траоре, 46), Бергейс (Гааи, 46), Расмуссен (Тейлор, 41)
"Юнион Сент-Жиллуа": Морис – Халайли (Фусейни, 94), Макаллистер, Берджесс, Мачида – Садики, Буфаль (Ель-Хаджи, 61), Расмуссен (Перре, 94) – Иванович, Дэвид (Родригес, 74), Ньянг
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