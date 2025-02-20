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Виктория Пльзень – Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Getty Images
В четверг, 20-го февраля, состоится второй поединок 1/16 финала Лиги Европы между чешской "Викторией" Пльзень и венгерским "Ференцварошем". Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу представителя Венгрии. Правда, на этой неделе букмекеры отдают предпочтение чешской команде.
Матч пройдет в Пльзене. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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