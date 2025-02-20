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Виктория Пльзень – Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Виктория Пльзень – Ференцварош. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images

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В четверг, 20-го февраля, состоится второй поединок 1/16 финала Лиги Европы между чешской "Викторией" Пльзень и венгерским "Ференцварошем". Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу представителя Венгрии. Правда, на этой неделе букмекеры отдают предпочтение чешской команде.

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Матч пройдет в Пльзене. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу Вікторія Пльзень - Ференцварош
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Лига Европы Виктория (Пльзень) Ференцварош (Будапешт) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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