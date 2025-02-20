ЛЕ. ФКСБ - ПАОК 2:0 (общ. 4:1). Румыны оказались сильнее греков

Второй матч в противостоянии между "ФКСБ" и "ПАОКом" на этапе стыковых матчей в Лиге Европы начался по примерно похожему сценарию первой встречи между ними в Салониках. Бешеный темп игры и постоянная толкотня были главными атрибутами этого поединка с первых же минут. Хозяева пытались контролировать игру, они больше атаковали и зажимали греков на их половине поля. Уже на 7-й минуте Адриан Шут имел прекрасную возможность, чтобы открыть счет, но после розыгрыша углового он, нанеся мощный удар в ближний угол ворот Доминика Котарски, попал в штангу.

Впоследствии игра несколько успокоилась, а уже после 15-й минуты инициатива перешла на сторону "ПАОКа". У греков возникло несколько моментов, которые закончились опасными ударами по воротам, однако на табло все еще горели нули. Динамика поединка была похожа на волны: сперва мячом владели хозяева, а затем его под свой контроль забирали гости, и вот так по кругу, пока футболисты "ФКСБ" не вышли вперед на 30-й минуте после нескольких последовательных атак, продавив не очень организованную оборону "ПАОКа". Автором гола стал Юри Чисотти, имя которого долго скандировали трибуны стадиона.

На удивление, несмотря на жесткий стиль игры от обеих команд и огромное количество столкновений, арбитр матча ограничился лишь двумя желтыми карточками, продемонстрировав их в конце первой половины встречи. Гости хотели как можно быстрее сравнять счет, но мяч не шел в ворота. Прежде чем команды отправились в раздевалку, Яннис Михайлидис удачно сыграл на подборе и нанес роскошный удар в направлении девятки, но Штефан Тырновану в невероятном прыжке спас свою команду. Второй тайм обещал быть еще интереснее, учитывая то, как разворачивались события на поле.

После перерыва наставник "ФКСБ" решил снять с игры основного форварда команды Даниэля Бирлиджу, впрочем это вовсе не означало, что румыны во втором тайме будут сидеть в глубокой обороне, держась за преимущество. Они продолжали и дальше играть в атакующий футбол, вот только греки им серьезно мешали. "ПАОК" владел мячом больше, однако они смогли нанести лишь два удара в створ за весь второй тайм. Оба момента были уже в самом конце матча.

Интенсивность игры полностью затмила ее эффективность у ворот. Борьбы стало еще больше, поэтому во второй половине, соответственно, увеличилось количество желтых карточек, которых нахватались только гости. Изменить игру путем замен Развану Луческу не удалось. Румыны играли довольно прекрасно позиционно в защите, не слишком прижимаясь к собственным воротам.

На 81-й минуте "ФКСБ" забил второй раз, поставив точку в вопросе о том, какая команда выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. Котарски неудачно вышел из ворот во время углового, который исполнил Ристо Радунович, а Давид Микулеску, которого никто не контролировал на дальней штанге, вколотил мяч в сетку ворот. Румыны сегодня танцуют, в прямом смысле этого слова. Футболисты и тренерский штаб по завершении этого поединка исполнят традиционное празднование

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы на "ФКСБ" ждет французский "Лион" или франкфуртский "Айнтрахт". Имя их соперника будет известно в пятницу, 21-го февраля, во время процедуры жеребьевки следующей стадии плей-офф.

Лига Европы. Стыковые матчи

Стадион: "Национальный стадион" (Бухарест)

Главный судья: Матей Юг (Словения)

"ФКСБ" — "ПАОК" 2:0 (общ. 4:1)

Голы: Чисотти (30), Микулеску (81)

"ФКСБ": Тирновану — Радунович, Попеску, Нгезана, Крецу — Шут, Кирикеш (Альхассан, 71) — Тенасе (Эджума, 78), Чисотти, Микулеску (Белуце, 86) — Бирлиджа (Георгица, 46)

"ПАОК": Котарски — Баба, Михайлидис, Кендзера, Хонни — Оздоев (Шваб, 79), Мейте (Камара, 55) — Константелиас, Пелкас (Десподов, 63), Живкович (Брандон, 79) — Саматта (Чалов, 55)

Предупреждения: Крецу (45+2) — Живкович (44), Хонни (49), Михайлидис (54), Десподов (64), Котарски (82)