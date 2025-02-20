ЛЕ. Буде-Глимт - Твенте 5:2 (д.в.). Все незалетавшее залетело после 90-й минуты

Лига Европы. 1/16 финала.

20 февраля. Буде. "Асмпюра".

Арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

"Буде-Глимт" - "Твенте" 5:2 (1:2 - первая игра)



Голы: Хег 56 (пен.), Хильгерс 90+2 (аг), Вембангомо 90+4, Фет 111, Вершурен 115 (аг) - Шеволд 26 (аг), Стейн 90+6

"Буде-Глимт": Хайкин - Шеволд (Вембангомо 79), Гундерсен, Нильсен (Бьортуфт 79), Бьоркан - Салтнес (Фет 72), Берг, Эвьен - Бломберг (Серли 72 - Маата 91), Хауге, Хег (Хельмерсен 87)



"Твенте": Уннершталь - ван Рой, Лахербильке, Хильгерс (Брунс 111), Кейперс - Садилек (Унювар 91), Влап (Вершурен 102), Стейн - Ротс (Ламмерс 106), Лтайеф (Кьоло 91), ван Волфсвинкел (Бут 106)

Предупреждения: Салтнес 63 - Хильгерс 7, Стейн 58, ван Рой 99

Долго не запрягая, "Буде-Глимт" сразу пошел в атаку выравнивать счет в противостоянии. Первая половина тайма полностью осталась за хозяевами. Правда, свои нетипичные для норвежского футбола комбинации доводить до логического завершения им никак не удавалось.

В то же время, реализовать свой полумомент сразу же удалось "Твенте". Помог в этом защитник "Буде" Шеволд, отличившийся автоголом после углового.





Первую половину встречи команды доиграли с тем же рисунком игры: "Буде-Глимт" комбинирует, обостряет, "Твенте" позиционно обороняется и каждый раз успевает заблокировать удары.

И все же на 56-й минуте "тюккерс" не выдержали давления, привезя пенальти на Хауге, который успешно реализовал Хег.

Паритет в противостоянии вскоре чуть не восстановил Бломберг, но удар зимнего новичка "Буде-Глимта" парировал Уннершталь.

За расточительность хозяев после ошибки Хайкина на выходе чуть не наказал Лахербильке - центрбек попал в штангу.

К концовке основного времени у "Буде" уже не было настолько явной инициативы на поле, но обретя второе дыхание в компенсированные минуты, они поразили ворота соперника на 90+2 и 90+4 минутах. Сперва автогол забил Хильгерс, затем результативным ударом (возможно, голом тура) издали отличился Вембангомо.





Казалось, уже все решено, но отчаянный "Твенте" не примирился с таким исходом, и в завершающей атаке сумел перевести поединок в дополнительное время благодаря усилиям Стейна.

Переводя дух в первом овертайме, все самое интересное команды оставили на вторую часть. Вернее, одна команда - "Буде-Глимт". На 111-й минуте Фет вновь вывел хозяев вперед в противостоянии, а через несколько минут третий (!) автогол за игру забил Вершурен.





Невероятно драматичная развязка. Каждый болельщик, присутствовавший на трибунах, точно запомнит этот вечер на всю жизнь.

Таким образом, "Буде-Глимт" творит историю норвежского футбола и выходит в 1/8 финала Лиги Европы, где его ждет "Олимпиакос" или "Рейнджерс".