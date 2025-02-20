ЛЕ. Галатасарай - АЗ 2:2 (1:4). Не звезды, а сбитые летчики...

Бежать вперед и забивать нужно было именно туркам. И хозяева бежали. Настолько "энергично", что аж бездарно и безыдейно. Не помогало "львам" даже возвращение в старт ключевого трио Осимхен-Торрейра-Санчес. Все происходило с точностью до наоборот. Как будто это "фермерам" нужно было отыгрываться.

Подопечные Мартена Мартенса выглядели интереснее, значительно организованнее и креативнее. Закономерно, что нидерландцы и создавали гораздо больше впереди. В свою очередь, у турок все сбивалось на верховые забросы на свою главную звезду - на вышеупомянутого Виктора Осимхена. Иногда доходило, но пробить нигерийцу как следует в окружении многих оппонентов ну никак не удавалось. В свою очередь, гостей даже не сбила травма их капитана уже на самом старте встречи.

Как и в первой встрече структурированная командность с легкостью перебивала звездный хаос. Молодые нидерландцы банально перекрывали всех этих "сбитых летчиков". Почему сбитых? А почему же тогда они играют в чемпионате Турции? Ответ - этот поединок в Стамбуле, и предыдущий - в Алкмааре.

Кстати, турецкая столица в этот вечер заметно снежила, так сказать. Особенно, это стало просматриваться сквозь призму трансляции во второй половине встречи.

Если же возвращаться к первому тайму, то АЗ достаточно долго давил и создавал различные возможности. Заходили в штрафную, подавали с флангов, пробивали издали. Однако, ощутимо подводила реализация. Или же монструозную реакцию демонстрировал турецкий голкипер Гювенч - опытный Муслера провел эту встречу на скамейке запасных из-за откровенно проваленного первого матча (как-никак, сразу 4 мяча побывали в сетке ворот уругвайца).

Однако, гостям все-таки удалось дожать турок еще до перерыва. Правый вингер Поку протащил мяч и выкатил в центр, а японец Майкума вообще не без помощи рикошета от колумбийского центрбека расписался в воротах "Галатасарая".

Ничто не предвещало изменения общего характера и сценария игры во втором тайме. Так и произошло. Против были только безумные стамбульские болельщики "львов". Опять конструктивнее действовали футболисты бельгийского специалиста. Касиус успешно воспользовался отскоком и вторым темпом прошил 33-летнего Гювенча.

За игрой "фермеров" наблюдать было только одно удовольствие. Как же умело гости переключали позиционную игру и контратаки. Особенно, на фоне вялых и хаотичных турок.

Хозяева проснулись только после второго пропущенного. Когда гандикап АЗ уже достигал 5-ти голов... И отличился за лидера турецкого первенства тот, к кому претензий как раз не было. Конечно, речь идет о 45-м номере "Галатасарая". Осимхен уже своем традиционном выстрелил в дальнюю девятку. А вот к другим представителям "львов" были претензии. Да еще и какие!

Все в этом мире далеко не идеально. И в этом энергичном АЗ есть нюансы. В частности, свое слово сказал опыт. То есть, его отсутствие. Нидерландцы немного расслабились и позволили "Галатасараю" установить паритет на табло. Йылмаз разобрался в штрафной зоне и выкатил в центр на Шаллая. Страж ворот гостей Овусу-Одуро откровенно не доработал в этом эпизоде и пустил кожаного под рукой.

"Галатасарай" еще пыхтел, и тужился до самого конца. Но выжать что-то большее так и не удалось... Абсолютно закономерный и бесславный финал этого "Галатасарая" Окана Бурука. Карма киевского "Динамо" и историческое первое очко в сезоне ЛЕ сработали, хех?

Как говорил классик: "Это уже было!" . Эта бесконечная погоня "Галатасарая" за звездами (то есть, сбитыми по европейским меркам "летчиками") уже же была. И еврокубковые фиаско после этих громких трансферных кампаний - уже же были.

Лишь однажды подобная стратегия сработала. В далеком 2013-м году. Когда дуэт Дрогба-Снейдер чуть не выбили сам мадридский "Реал" Жозе Моуринью в 1/4 Лиги чемпионов.

А так, должны констатировать: АЗ - невероятные красавчики и полностью заслужили свою путевку в следующий раунд. Легкая, азартная и симпатичная команда. На все эти эпитеты беспрекословно заслуживает именно банда Мартена Мартенса. Ну а "Галатасарай"... Как это тавтологично не звучало б, турков ожидает разбор полетов... Очередной.

Getty Images/Global Images Ukraine

Второй матч противостояния

1/16 раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 20-е февраля

Турция, Стамбул. "Рамс Парк"

"Галатасарай" - АЗ 2:2

(Первый матч - 1:4)

Голы: Осимхен 56, Шаллай 70 - Майкума 42, Касиус 55

"Галатасарай": Гювенч, Санчес (Балтаджи 46), Куэста, Бардакчи, Йелерт, Торрейра, Сара (Демир 74), Шаллай, Мертенс (Демирбай 46), Йылмаз, Осимхен (Лус 80).

Главный тренер: Окан Бурук.

АЗ: Овусу-Одуро, Майкума, Гоеш, Пенетра, Вольфе (Де Вит 87), Копмейнерс, Мейнанс (Бурмистер 12), Белич (Смит 61), Поку, Перротт (Садик 87), Ладо.

Главный тренер: Мартен Мартенс.

Предупреждения: Йелерт 65

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия).