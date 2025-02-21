Лига Европы. 1/16 финала

20.02.2025

"Андерлехт" - "Фенербахче", 2:2

Голы: Луис Васкес 19 - Юссеф Эн-Несири 4, Юсуф Акчичек 63.

Юссеф Эн-Несири решил продолжить разгром "Андерлехта" только уже на бельгийском поле и забил первый гол в этой игры (общий счет стал 0:4), но на 8-й минуте игры арбитр остановил матч из-за того, что кто-то из фанатов допустил расистские выкрики в адрес футболистов "Фенербахче". Через несколько минут команды вернулись на поле.

После выхода игроков из подтрибунного помещения команды начали присматриваться друг к другу, однако ошибка голкипера "Фенербахче" помогла хозяевам сравняться в счете. Ирфан Джан Эгрибайят ударил мимо мяча и Васкес воспользовался этой ошибкой и поразил пустые ворота.

Несмотря на преимущество турецкой команды, нервы начали брать верх, из-за чего автор гола Эн-Несири "Фенербахче" вступил в спор, во время которого он ударил головой голкипера "Андерлехта". За это он получил желтую карточку. Под конец первого тайма нескольким игроком потребовалась помощь врачей, из-за чего арбитр добавил +3 минуты к первому тайму.

Второй тайм начался с желтой карточки для Брайта Осаи-Самуэля, который сорвал атаку "Андерлехта". В общем, первые минуты второго тайма остались за хозяевами поля, и благодаря этому они снова забили гол - 2:1 (2:4). Дублем отметился Васкес.

После гола "Андерлехта" турецкая команда активизировалась на поле, начала контролировать мяч, что сначала привело к угловому, а после его розыгрыша - к голу. Юсуф Акчичек головой с близкого расстояния отправил мяч в левый угол и сделал счет 2:2. Тренеры решили освежить состав своих команд, Жозе Моуринью сменил игроков, у которых были желтые карточки. Фанаты "Андерлехта" решили покидать бутылки в голкипера "Фенербахче", поэтому матч был остановлен на несколько минут.

Снова произошли замены, однако они никак не помочь хозяевам, а "Фенербахче" даже и не пытался увеличить счет в игре, ведь он полностью их устраивал. Итак, "Фенербахче" проходит дальше с общим счетом 2:5.

Тренер: Давид Хюберт.

"Андерлехт": Колин Коосеманс, Киллиан Сарделла, Адриелсон, Лукас Хэй (Ян Вертонген), Мусса Н'Диайе (Людвиг Аугустинссон), Тео Леони, Леандер Дендонкер, Али Маамар, Сесар Уэрта (Нильсон Ангуло), Луис Васкес (Натан де Кэт), Торган Азар (Кэисукэ Гото).

Тренер: Жозе Моуринью.

"Фенербахче": Ирфан Джан Эгрибайят, Брайт Осаи-Самуэль (Мерт Мюлдюр), Юсуф Акчичек, Милан Шкриньяр, Филип Костич, Душан Тадич (Ирфан Кахведжи), Софьян Амрабат, Фред Сантос, Себастьян Шиманьски (Мерт Хакан Яндаш), Эдин Джеко(Дженк Тосун), Юссеф Эн-Несири (Талиска).

Предупреждения: Тео Леони 36 - Юссеф Эн-Несири 24, Фред Сантос 45+1, Брайт Осаи-Самуэль 53.