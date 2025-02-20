Лига Европы. Рома - Порту 3:2 (первый матч - 1:1). Довбик не нужен, когда есть Дибала

Лига Европы. Плей-офф. Первый раунд. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Порту" 3:2 (результат первого матча - 1:1)

Голы: Дибала 35, 39, Писилли 83 - Саму 27, Ренш 90+5 (автогол)

"Рома": Свилар, Челик (Абдулхамид 90+3), Манчини, Ндика, Эль-Шаарави (Ренш 87), М. Коне, Паредес, Анхелиньо, Лоренцо Пеллегрини (Писилли 78), Дибала (Бальданци 87), Шомуродов (Суле 78)

"Порту": Д. Кошта, Джало, Н. Перес, Отавиу (Мора 65), Жоау Мариу, Варела (Вильям 82), Эустакио, Моура (Т. Перес 82), Пепе (Боржеш 56), Виейра (Намасо 82), Саму

Предупреждения: Дибала 29, Паредес 51 - Отавиу 26, Н. Перес 36, Т. Перес 86, Вильям 90+3

Удаление: Эустакио 51 (прямая красная)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Во вторник и среду три итальянские команды вылетели из Лиги Чемпионов. Из-за этого возросло давление на "Рому" в Лиге Европы. Казалось, вся Италия сидит у нее на плечах. Обязывала и история самих римлян последних лет в Еврокубках с четырьмя как минимум полуфиналами в четырех предыдущих сезонах. Сегодня им было психологически непросто.

Впрочем, они очень гордятся достижениями последних лет в Еврокубках. Пусть и все они добыты не в Лиге Чемпионов, где в последний раз играли в сезоне 2018/19. Тогда как раз и состоялся вылет от "Порту" в 1/8 финала. В целом в трех противостояниях с "драконами" в истории "волки" вылетали. Сегодня статистика была нарушена.

Первые минут 26 были крайне вязкими, плотными, нервными. Хозяева нанесли три удара по воротам, пусть и попытки Пеллегрини и Шомуродова головой были неплохими, лишь немного неточными. Гости не нанесли ни одного.

И вдруг Свилар и Паредес привезли у своих ворот неточным пасом, первый еще отбил удар, Манчини отчаянно заблокировал добивание, но в итоге Саму ударом через себя забил. Вдруг Дибала сыграл в "стенку" с Шомуродовым, прорвался к вратарю и забил. Вдруг получил от Коне в правой части штрафной, прикрыл корпусом и точно пробил.

Дибала еще не забивал в этом сезоне в Еврокубках. А последний матч лиги пропустил из-за повреждения. Но отдохнул, набрался сил и в решающий момент доказал свой класс. А автор первого ассиста Шомуродов начал матч вместо Артема Довбика, получившего повреждение в последней тренировке и вылетевшего из заявки.

В концовке первого тайма Манчини замкнул штрафной в упор во вратаря, Ндика добил в защитника. А в начале второго был удален Эустакио. Он стукнул рукой Паредеса без мяча. После первого матча Клаудио Раньери яростно вызверился на арбитров (тогда был удален его игрок), и ведь сработало - теперь удалили соперника.

Численное преимущество подопечные Раньери разыгрывали аккуратно. Почти сразу могли забить. Но у Дибалы не вышел удар, а Шомуродов добил с пяти метров выше. Правда, Саму мог и сравнять счет с длинного мяча. Стойка отбила. Но в итоге Дибала забросил на Анхелиньо, а тот прострелил на Писилли. Автогол Ренша уже ничего не изменил.

"Порту" начал каденцию Мартина Ансельми в январе неплохо. В предыдущих шести матчах он не проигрывал. Но против "Ромы" на "Стадио Олимпико" очень трудно устоять. Дома в Лиге Европы она выигрывает 14-ый матч из последних 17-ти при двух ничьих и поражении. Во всех турнирах дома выиграла восьмой матч из девяти последних при одной ничьей.

Пожалуй, Раньери просто выше в развитии команды. Он-то тренирует "Рому" с ноября. Ну и в опыте разница между 73-летним и 39-летним специалистами огромна. Хотя Клаудио не выигрывал плей-офф Еврокубков с 2004-го года. Ансельми заявлял, что давление Раньери на арбитров может дать плоды. Так и вышло. Ну и главное - у "Ромы" есть Дибала.

Соперник в следующем раунде - "Атлетик" Бильбао или "Лацио".