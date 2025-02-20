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ЛЕ. Виктория Пльзень - Ференцварош 3:0. Сделали дело в первом тайме
Чехи сильнее
Фото: Вікторія Плзень
Лига Европы. 1/16 финала
20.02.2025. "Дусан Арена" (Пльзень)
Главный арбитр: Жером Бризар (Франция)
"Виктория" Пльзень - "Ференцварош“ 3:0 (3:1)
"Виктория" Пльзень: Едличка, Мемич (Доски 70), Две, Маркович, Емелка, Каду (Гавел 83), Выдра (Копиц 83), Черв, Калвах, Шульц, Дуросинми (Аду 54)
"Ференцварош": Гроф, Макрецкис (Тот 78), Сиссе, Гартенманн, Рамирес (Траоре 46), Абу Фани, Роман (Кехинде 46), Ромменс (Бен Ромдан 78), Захариассен (Пешич 58), Чивич, Салданья
Предупреждения: Мемич 45+2, Две 76 - Салданья 14, Абу Фани 56
Голы: Дуросинми 27, 39, Шульц 35
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Эксперты и букмекеры прогнозировали, что несмотря на поражение "Виктории" в первом матче, команда почти без сомнений изменит результат и пройдет дальше. Такого же мнения были и мы (если вы читали наш анонс к этому противостоянию). А все почему: во-первых, "Ференцварош" был вынужден играть без своего главного бомбардира Варги (желтые карточки). Во-вторых, венгры не в лучшей форме. В-третьих, их домашние игры это одно, а выездные - немного другое.
"Виктория" сразу захватила мяч в свои владения. Гости играли вторым номером, здесь никакой неожиданности не произошло. Они понимали, что нужно стараться создавать моменты в контратаках. В таких случаях особо времени на размышления для принятия того, или иного решения нет. Поэтому первые более-менее опасные моменты возникли именно от них.
Хозяева разыгрались во второй части тайма. Анонсом ко всему тому, что произойдет впоследствии, стал удар Выдры в правый нижний угол. Гроф продемонстрировал ту реакцию, которую от него ждали.
На 27-й минуте "Виктория" открыла счет в сегодняшней игре. Просто затолкали тот мяч в ворота чехи после выполнения углового. Автором гола стал Дуросинми.
Меньше, чем через 10 минут, Гроф был вынужден снова вытаскивать мяч из сетки. Защитники дали много пространства Шульцу в собственной штрафной площадке, поэтому тот не раздумывая решил воспользоваться таким презентом. Его удар под перекладину стал голевым.
"Ференцварош" посыпался. Через мгновение произошел третий гол соперника. Обычная передача Щульца с правой бровки нашла Дуросинми, и тот с легкостью переправил мяч в ворота. Гартенманн проиграл борьбу нигерийцу.
Второй тайм стал формальностью. "Виктория" существенно сбавила обороты, была не против понаблюдать катание кожаного венграми, и просто ждала финального свистка.
Но даже при таком настрое хозяев, "Ференцварош" ничего не сумел показать. Ни одной знаковой возможности. Связывать атаки, добираться до ворот Едлички и нанести акцентированный удар - еще та задача для венгров.
Тайм, который можно было не смотреть. Уже в конце игры пльзенцы могли довершать свой разгром. Однако Аду, который выбежал один на один с голкипером, чудом не попал по воротам. Ничего не мешало игроку.
Чешский коллектив выходит в 1/8 финала Лиги Европы. Общий счет после двух встреч - 3:1. Дальше соперник будет куда более серьезный. "Виктории" придется бороться либо с "Лацио“, либо с "Атлетиком“.
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