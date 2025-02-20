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Капитан Тоттенхэма летом может покинуть команду
Клуб готов продать игрока и уже нашел ему замену
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Тоттенхэма" Сон Хын Мин может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.
Как сообщает TBRFootball, "шпоры" готовы продать своего игрока в конце текущего сезона. Клуб уже нашел ему замену - футболист "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.
Сон Хын Мин в текущем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
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Источник:TBRFootball
Опубликовал: Екатерина Власова
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