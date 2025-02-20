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Нидерландский клуб идет в 1/8 финала Лиги Европы. Галатасарай - АЗ 2:2 (1:4). Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Обзор матча

Нидерландский клуб идет в 1/8 финала Лиги Европы. Галатасарай - АЗ 2:2 (1:4). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

20 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между турецким "Галатасараем" и нидерландским "АЗ". Игра, проходившая в Стамбуле, завершилась со счетом 2:2.

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Этот результат, однако, не позволил "Галатасараю" пройти дальше, ведь первый поединок завершился разгромной победой "АЗ" со счетом 4:1. По сумме двух матчей (6:3) именно нидерландский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Второй матч противостояния
1/16 раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2024/25
Турция, Стамбул. "Рамс Парк"
"Галатасарай" - "АЗ" - 2:2
Голы: Осимхен 56, Шаллай 70 - Майкума 42, Касиус 55

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