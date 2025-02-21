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Определились участники 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы

Результаты стыковых матчей

Определились участники 1/8 финала Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В Лиге Европы завершился этап стыковых матчей, и теперь известны все 16 команд, которые продолжат борьбу за трофей в 1/8 финала.

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К восьмерке лучших команд, которые автоматически попали в эту стадию, присоединились победители стыковых матчей.

  1. "Буде-Глимт"
  2. "Рома"
  3. "АЗ"
  4. "ФКСБ"
  5. "Аякс"/"Юнион Сент-Жиллуа"
  6. "Реал Сосьедад"
  7. "Андерлехт"/"Фенербахче"
  8. "Виктория Пльзень"
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