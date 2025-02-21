Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились участники 1/8 финала Лиги Европы
Результаты стыковых матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
В Лиге Европы завершился этап стыковых матчей, и теперь известны все 16 команд, которые продолжат борьбу за трофей в 1/8 финала.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К восьмерке лучших
- "Буде-Глимт"
- "Рома"
- "АЗ"
- "ФКСБ"
- "Аякс"/"Юнион Сент-Жиллуа"
- "Реал Сосьедад"
- "Андерлехт"/"Фенербахче"
- "Виктория Пльзень"
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Он даже не сказал нет. Ямал обвинил Лунина в нечестной игре
- Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото
- Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня
- Старт второго круга УПЛ, Ман Сити – Ливерпуль, Цыганков на Бернабеу. Расписание футбола на 17 – 23 февраля
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Не хотел возвращаться в Украину. Лидер Вереса устроил бунт на сборах в Турции
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000