Определились участники 1/8 финала Лиги Европы

В Лиге Европы завершился этап стыковых матчей, и теперь известны все 16 команд, которые продолжат борьбу за трофей в 1/8 финала.

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К восьмерке лучших команд , которые автоматически попали в эту стадию, присоединились победители стыковых матчей.