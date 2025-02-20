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ЛЕ. Реал Сосьедад - Мидтьюлланн 5:2. Баски забивают пять и шагают дальше

Лига Европы

"Реал Сосьедад" и во втором матче обыграл "Мидтьюлланн"

ЛЕ. Реал Сосьедад - Мидтьюлланн 5:2. Баски забивают пять и шагают дальше

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

1/16 финала Лиги Европы
Сан-Себастьян. "Реал Арена"
"Реал Сосьедад" - "Мидтьюлланн" 5:2
Голы: Мендес, 5, Сучич, 18, 45+2, Оярсабаль, 73 (пен.), Оскарссон, 90+1 - Букса, 24 (пен.), Осорио, 38

"Реал Сосьедад": Ремиро – Муньос, Агерд, Субельдия, Элустондо – Мендес, Оласагасти (Туррьентес, 67), Сучич (Марин, 48) – Барренечеа (захарян, 83), Оярсабаль (Оскарссон, 73), Кубо.

"Митьюлланн": Лессль - Паулиньо, Бех Серенсен (Жуниньо, 46), Диао, Андерссон (Мбабу, 46) - Браво, Дани Силва, Кастильо - Шимшир (Бисков, 74), Букса, Осорио (Франсулино, 74).

Предупреждения: Оласогости, 66 – Букса, 31, Паулинью, 42.

Удаление: Дани Силва, 70.

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