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Кто соперник Довбика в 1/8 финала Лиги Европы? Стали известны потенциальные пары плей-офф Лиги Европы
Интересные матчи нас ждут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Закончились стыковые матчи Лиги Европы и определились возможные пары.
В турнире предусмотрено две сетки. Так, если "Рома" попадёт к "Атлетику", то "Виктория Пльзень" получит в соперники "Лацио" и отправится в противоположную часть сетки.
Команды, которые попали в восьмёрку лучших и прошли автоматически в 1/8 финала? ответные матчи проведут на домашнем поле.
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Потенциальные пары 1/8 финала Лиги Европы
- "Виктория Пльзень" / "Рома" – "Лацио" / "Атлетик"
- "Будё/Глимт" / "Фенербахче" – "Олимпиакос" / "Рейнджерс"
- "Аякс"/ "ФКСБ" – "Айнтрахт" / "Лион"
- "АЗ" / "Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед" /"Тоттенхэм"
Жеребьёвка состоится 21 февраля. На ней определится путь команд вплоть до финала.
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