Кто соперник Довбика в 1/8 финала Лиги Европы? Стали известны потенциальные пары плей-офф Лиги Европы

Закончились стыковые матчи Лиги Европы и определились возможные пары.

В турнире предусмотрено две сетки. Так, если "Рома" попадёт к "Атлетику", то "Виктория Пльзень" получит в соперники "Лацио" и отправится в противоположную часть сетки.

Команды, которые попали в восьмёрку лучших и прошли автоматически в 1/8 финала? ответные матчи проведут на домашнем поле.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Потенциальные пары 1/8 финала Лиги Европы

"Виктория Пльзень" / "Рома" – "Лацио" / "Атлетик"

"Будё/Глимт" / "Фенербахче" – "Олимпиакос" / "Рейнджерс"

"Аякс"/ "ФКСБ" – "Айнтрахт" / "Лион"

"АЗ" / "Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед" /"Тоттенхэм"

Жеребьёвка состоится 21 февраля. На ней определится путь команд вплоть до финала.