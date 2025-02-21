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Кто соперник Довбика в 1/8 финала Лиги Европы? Стали известны потенциальные пары плей-офф Лиги Европы

Лига Европы
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Интересные матчи нас ждут

Кто соперник Довбика в 1/8 финала Лиги Европы? Стали известны потенциальные пары плей-офф Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Закончились стыковые матчи Лиги Европы и определились возможные пары.

В турнире предусмотрено две сетки. Так, если "Рома" попадёт к "Атлетику", то "Виктория Пльзень" получит в соперники "Лацио" и отправится в противоположную часть сетки.

Команды, которые попали в восьмёрку лучших и прошли автоматически в 1/8 финала? ответные матчи проведут на домашнем поле.

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Потенциальные пары 1/8 финала Лиги Европы

  • "Виктория Пльзень" / "Рома" – "Лацио" / "Атлетик"
  • "Будё/Глимт" / "Фенербахче" – "Олимпиакос" / "Рейнджерс"
  • "Аякс"/ "ФКСБ" – "Айнтрахт" / "Лион"
  • "АЗ" / "Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед" /"Тоттенхэм"
Кто соперник Довбика в 1/8 финала Лиги Европы? Стали известны потенциальные пары плей-офф Лиги Европы - изображение 1

Жеребьёвка состоится 21 февраля. На ней определится путь команд вплоть до финала.

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Определились участники 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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