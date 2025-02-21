Гол 20-летнего полузащитника решил судьбу противостояния. Рома – Порту 3:2 (1:1). Обзор матча

Несмотря на значительное преимущество хозяев по количеству созданных моментов, проблемы в обороне не дали спокойно отыграть встречу. "Драконы" отличились дважды и столько же попали в створ. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве и неизвестно, как бы закончился поединок при равных составах.

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Смотрите обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Рим. Стадио Олимпико, 55 286 зрителей

Рома – Порту 3:2

Голы: Дибала, 35, 39, Пизилли, 83 – Саму, 27, Ренш, 90+6 (аг)

Удаление: Эустакио, 51 (Порту)