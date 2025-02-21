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Гости нанесли 34 удара и вылетели из турнира. Аякс – Рояль Юнион 1:2 (2:0). Обзор матча
Нидерландскому гранду помог счет первой встречи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Амстердамская команда полностью провалила первый тайм. Подопечные Фариоли остались в меньшинстве и могли уступать уже 0:3, но один из голов отменили из-за офсайда. Дело дошло до овертайма и хозяева забили пенальти, благодаря которому прошли в следующий этап. Поединок был полон борьбы (38 фолов, 13 желтых карточек), а футболисты "Сен-Жиллуа" щедро обстреливали ворота соперника (34 удара).
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Смотрите обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
Амстердам. Йохан Кройф Арена, 51 835 зрителей
Голы: Тейлор, 93 (п) – Макаллистер, 16, Эммануэль, 28 (п)
Удаление: Классен, 25 (Аякс)
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