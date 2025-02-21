Два автогола и пенальти помогают чемпиону Норвегии выйти в ⅛. Будё-Глимт – Твенте 5:2 (1:2). Обзор матча

Команда из Энсхеде в первом тайме только однажды попала в створ и владела мячом 25% времени. Несмотря на это, гостям удалось выйти вперед благодаря автоголу. После перерыва представитель Элитсерии сравнял счет. По истечении основного времени нидерландский коллектив готовился праздновать, вот только клуб из Нурланна успел сделать нужный результат для овертайма, в котором поставил точку.

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Смотрите обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Будё. Аспмира, 6 417 зрителей

Будё-Глимт – Твенте 5:2

Голы: Хег, 56 (п), Хильгерс, 90+2 (аг), Вэмбангомо, 90+4, Фет, 111, Вершуэрен, 114 (аг) – Шеволд, 26 (аг), Стейн, 90+6