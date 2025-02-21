Датские волки намекали на камбэк, но баски это не допустили. Реал Сосьедад – Мидтьюлланн 5:2 (2:1). Обзор матча

К середине первого тайма "королевский клуб" вел 2:0, но всего за 20 минут гости сравняли счет. При таких обстоятельствах у коллектива из Хернинга открывались возможности как минимум побороться за овертайм. Но "бело-голубых" это не устраивало.

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Смотрите обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Сан-Себастьян. Reale Arena, 27 728 зрителей

Реал Сосьедад – Мидтьюлланн 5:2

Голы: Мендес, 5, Сучич, 18, 45+2, Оярсабаль, 73 (п), Оскарссон, 90 – Букса, 24 (п), Осорио, 38

Удаление: Силва, 70 (Мидтьюлланн)