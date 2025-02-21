Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 21 февраля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2024/25. Процедура начнется в 14:00 по киевскому времени.

По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала вышли: "Лацио", "Атлетик", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Айнтрахт", "Лион, "Олимпиакос" и "Рейнджерс".

По итогам стыковых матчей к ним присоединились "Буде-Глимт", "Рома", "АЗ", "ФКСБ"

"Аякс", "Реал Сосьедад", "Фенербахче" и "Виктория Пльзень".

Плей-офф имеет частично заранее определённую сетку, где пары на 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже установлены в зависимости от позиций команд на общем этапе. Команды, занявшие высокие места, встретятся с победителями стыков, которые определяются по результатам матчей команд, занявших низкие позиции.

Потенциальные пары 1/8 финала

"Виктория Пльзень" / "Рома" – "Лацио" / "Атлетик"

"Будё/Глимт" / "Фенербахче" – "Олимпиакос" / "Рейнджерс"

"Аякс"/ "ФКСБ" – "Айнтрахт" / "Лион"

"АЗ" / "Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед" /"Тоттенхэм"





Сами матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы - 10 и 17 апреля, полуфиналы - 1 и 8 мая. Финал турнира запланирован на 21 мая в испанском Бильбао, на стадионе "Сан-Мамес".