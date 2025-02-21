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Моуринью и Ко доводят дело до конца. Андерлехт - Фенербахче 2:2 (0:3). Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Моуринью и Ко доводят дело до конца. Андерлехт - Фенербахче 2:2 (0:3). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Андерлехт" и "Фенербахче" расписали мировую ничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

В каждом из таймов команды обменялись одним голом. Дублем за хозяев отличился Луис Васкес.

Далее подопечные Жозе Моуринью сыграют с "Олимпиакосом" или "Рейнджерсом".

Лига Европы. 1/16 финала (вторая игра)

Брюссель. "Констант Ванден Сток"

"Андерлехт" - "Фенербахче" 2:2 (2:5 по сумме двух встреч)

Голы: Васкес 19, 55 - Эн-Несири 4, Акчичек 63

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