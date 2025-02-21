Лига Европы
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Моуринью и Ко доводят дело до конца. Андерлехт - Фенербахче 2:2 (0:3). Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Андерлехт" и "Фенербахче" расписали мировую ничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
В каждом из таймов команды обменялись одним голом. Дублем за хозяев отличился Луис Васкес.
Далее подопечные Жозе Моуринью сыграют с "Олимпиакосом" или "Рейнджерсом".
Лига Европы. 1/16 финала (вторая игра)
Брюссель. "Констант Ванден Сток"
"Андерлехт" - "Фенербахче" 2:2 (2:5 по сумме двух встреч)
Голы: Васкес 19, 55 - Эн-Несири 4, Акчичек 63
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