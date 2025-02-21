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Главный тренер Ромы раскритиковал свою команду, несмотря на выход в 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы

Но он благодарит Дибалу за победу

Главный тренер Ромы раскритиковал свою команду, несмотря на выход в 1/8 финала Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В интервью после победы над "Порту" 3:2, которая вывела "Рому" в 1/8 финала Лиги Европы, Клаудио Раньери признал, что команда должна быть благодарна Пауло Дибале за победу. Тренер также раскритиковал свою команду.

"Иметь Дибалу в своем арсенале - это очень важно, ведь он не только фантастический футболист, но и лидер: заряжает команду, говорит мало, но всегда точно и в нужный момент. Именно благодаря ему мы смогли вернуться в игру.

Но я не заходил в раздевалку, иначе бы сегодня просто сошел с ума. Я уже теряю рассудок, когда мы пропускаем один гол, а тут - два. Когда я вижу, что все идут в атаку... Я кричал им: "Оставайтесь на месте, куда вы бежите?". Они были в отчаянии, пытались отыграться, что-то сделать. Я говорил: "Спокойно, если будет шанс забить еще - забьем. Но нельзя рисковать и получать гол в ответ". И мы таки его получили.

Я очень доволен, но нам нужно прогрессировать. Это знают даже стены всех европейских стадионов, не только нашего: мы постоянно пропускаем голы на контратаках. Так зачем же мы сами создаем такие ситуации? Ведем 3:1 - зачем так рисковать? Это недопустимо.

Я поздравляю команду. Но не хочу долго говорить, потому что если не сказал это в раздевалке, то не буду говорить вам - это было бы неправильно", - сказал Раньери.

Добавим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 21 февраля. Команда Артема Довбыка сыграет либо с "Лацио", либо с "Атлетиком".

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Алексей Полищук
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