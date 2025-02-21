Лига Европы
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Коллектив Луческу-младшего покидает Лигу Европы. ФКСБ - ПАОК 2:0 (2:1). Видео голов и обзор матча
Практически без шансов
Getty Images/Global Images Ukraine
"ФКСБ" уверенно обыграл "ПАОК" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Победу румынскому клубу принесли голы Юри Чисотти и Давид Микулеску.
Общий счет противостояния - 4:1 в пользу "ФКСБ".
Лига Европы. Стыковые матчи
Стадион: "Национальный стадион" (Бухарест)
"ФКСБ" — "ПАОК" 2:0 (общ. 4:1)
Голы: Чисотти (30), Микулеску (81)
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