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Коллектив Луческу-младшего покидает Лигу Европы. ФКСБ - ПАОК 2:0 (2:1). Видео голов и обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Практически без шансов

Коллектив Луческу-младшего покидает Лигу Европы. ФКСБ - ПАОК 2:0 (2:1). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"ФКСБ" уверенно обыграл "ПАОК" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Победу румынскому клубу принесли голы Юри Чисотти и Давид Микулеску.

Общий счет противостояния - 4:1 в пользу "ФКСБ".

Лига Европы. Стыковые матчи

Стадион: "Национальный стадион" (Бухарест)

"ФКСБ" — "ПАОК" 2:0 (общ. 4:1)

Голы: Чисотти (30), Микулеску (81)

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