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Пауло Дибала похвалил Рому после победы над Порту
Аргентинец также рассказал о роли Клаудио Раньери в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В интервью после победы над "Порту" 3:2, которая вывела "Рому" в 1/8 финала Лиги Европы, герой матча Пауло Дибала, который сделал дубль за 4 минуты, похвалил свою команду за реакцию на пропущенный гол, а также поблагодарил болельщиков.
"После их гола мы продемонстрировали реакцию большой команды, настоящих мужчин на поле. Сначала был момент напряжения, но он заставил нас играть агрессивнее в каждом эпизоде, а после забитого гола мы поверили в себя еще больше - и благодаря поддержке наших болельщиков тоже.
Я всегда говорю: любовь фанатов - не только на поле, но и за его пределами, на улицах - это что-то уникальное и очень приятное. Мы знаем, что в этом сезоне произошло много негативных вещей, но также знаем, что Лига Европы может дать нам многое. Этот турнир - отличная возможность для нас, мы говорили об этом в раздевалке перед матчем", - говорит Дибала.
Аргентинца также спросили, какую роль Раньери играет в "Роме" сейчас.
"С момента его прихода, учитывая царящее напряжение, благодаря своему опыту и глубокому пониманию этого клуба он знает, как извлечь максимум из каждого игрока - и из опытных, и из молодых. Он делает то, что лучше для команды, и не обращает внимания на имена. Это важно, ведь все имеют одинаковый шанс играть, если тренируются на максимум. Думаю, результаты это подтверждают. Теперь мы должны просто двигаться вперед, не сдаваться и продолжать в том же духе", - говорит Дибала.
Добавим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 21 февраля. "Рома" сыграет либо с "Лацио", либо с "Атлетиком".
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