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Против кого сыграют Довбик и Яремчук? Известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Определена сетка раунда плей-офф
Getty Images / Global Images Ukraine
В пятницу 21-го февраля в швейцарском Ньоне состоялась процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы и всей сетки раунда плей-офф вплоть до финала соревнований.
Своих соперников в следующей стадии узнал каждый из 16 клубов, продолжающих борьбу за трофей. Среди этих команд также находится итальянская "Рома" и греческий "Олимпиакос", за которые, соответственно, выступают форварды сборной Украины Артем Довбик и Роман Яремчук.
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Пары 1/8 финала Лиги Европы:
- 1. "Виктория Пльзень" - "Лацио"
- 2. "Буде/Глимт" - "Олимпиакос"
- 3. "Аякс" - "Айнтрахт Франкфурт"
- 4. "АЗ" - "Тоттенхэм"
- 5. "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед"
- 6. "ФКСБ" - "Лион"
- 7. "Фенербахче" - "Рейнджерс"
- 8. "Рома" - "Атлетик"
В четвертьфиналах между собой встретятся победители пар 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Соответственно в полуфинале между собой сыграют победители пар 1/2 против 3/4 и 5/6 против 7/8.
Bilbao is in view ????️???????? pic.twitter.com/82zzX2OIoT— LiveScore (@livescore) February 21, 2025
Матчи 1/8 финала пройдут 6-го и 13-го марта, четвертьфиналы запланированы на 10-е и 17-е апреля, а полуфиналы пройдут 1-го и 8-го мая. Финал состоится 21-го мая в Бильбао на "Эстадио де Сан Мамес".
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