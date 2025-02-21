Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назван фаворит в Лиге Европы по версии известного аналитического портала
Это клуб со столицы Италии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный аналитический портал Opta Analyst назвал команду, которая является фаворитом на победу в Лиге Европы в этом сезоне.
Согласно расчетам, после жеребьевки сетки плей-офф во втором по значению еврокубковом турнире шансы на победу некоторых клубов улучшились. Вероятность тримфа итальянской "Ромы" теперь оценивается в 8,1%, но это еще не лучший показатель. Впереди команды Артема Довбика в этом рейтинге расположился лондонский "Тоттенхэм" с 13,2% и "Атлетик" из Бильбао — 13,2%. Главным фаворитом соревнований считается римский "Лацио" с 20%.
???????????????????????? ???????????????????????? ????????????????: ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????— Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 21, 2025
???? Lazio now huge favourites to win it
???? Athletic Club's chances take biggest hit
???????????????????????????? Spurs and United's chances stay roughly the same
How the Europa League draw has affected each… pic.twitter.com/6oTL7Q7jKg
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Заметим, что матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 6-го и 13-го марта, четвертьфиналы запланированы на 10-е и 17-е апреля, а полуфиналы пройдут 1-го и 8-го мая. Финал на "Эстадио де Сан Мамес" состоится 21-го мая.
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