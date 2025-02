Назван фаворит в Лиге Европы по версии известного аналитического портала

Известный аналитический портал Opta Analyst назвал команду, которая является фаворитом на победу в Лиге Европы в этом сезоне.

Согласно расчетам, после жеребьевки сетки плей-офф во втором по значению еврокубковом турнире шансы на победу некоторых клубов улучшились. Вероятность тримфа итальянской "Ромы" теперь оценивается в 8,1%, но это еще не лучший показатель. Впереди команды Артема Довбика в этом рейтинге расположился лондонский "Тоттенхэм" с 13,2% и "Атлетик" из Бильбао — 13,2%. Главным фаворитом соревнований считается римский "Лацио" с 20%.

