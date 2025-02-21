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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван фаворит в Лиге Европы по версии известного аналитического портала

Лига Европы

Это клуб со столицы Италии

Назван фаворит в Лиге Европы по версии известного аналитического портала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный аналитический портал Opta Analyst назвал команду, которая является фаворитом на победу в Лиге Европы в этом сезоне.

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Согласно расчетам, после жеребьевки сетки плей-офф во втором по значению еврокубковом турнире шансы на победу некоторых клубов улучшились. Вероятность тримфа итальянской "Ромы" теперь оценивается в 8,1%, но это еще не лучший показатель. Впереди команды Артема Довбика в этом рейтинге расположился лондонский "Тоттенхэм" с 13,2% и "Атлетик" из Бильбао — 13,2%. Главным фаворитом соревнований считается римский "Лацио" с 20%.

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Заметим, что матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 6-го и 13-го марта, четвертьфиналы запланированы на 10-е и 17-е апреля, а полуфиналы пройдут 1-го и 8-го мая. Финал на "Эстадио де Сан Мамес" состоится 21-го мая.

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Андрей Журба
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