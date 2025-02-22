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Когда сыграет команда Довбика в Лиге Европы? УЕФА выложил расписание матчей турнира

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Когда сыграет команда Довбика в Лиге Европы? УЕФА выложил расписание матчей турнира

uefa.com

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УЕФА обнародовал график матчей 1/8 финала Лиги Европы.

"Рома", в которой играет украинец Артём Довбик проведёт первый матч против "Атлетика" 6 марта в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 13 марта в 19:45.

Календарь матчей Лиги Европы

6 марта. Первые матчи 1/8 финала.

  • 19:45 АЗ – Тоттенхэм
  • 19:45 Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед
  • 19:45 ФКСБ – Лион
  • 19:45 Фенербахче – Рейнджерс

  • 22:00 Виктория – Лацио
  • 22:00 Будё/Глимт – Олимпиакос
  • 22:00 Аякс – Айнтрахт
  • 22:00 Рома – Атлетик
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13 марта. Ответные матчи 1/8 финала.

  • 19:45 Лацио – Виктория
  • 19:45 Олимпиакос – Будё/Глимт
  • 19:45 Айнтрахт – Аякс
  • 19:45 Атлетик – Рома

  • 22:00 Тоттенхэм – АЗ
  • 22:00 Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад
  • 22:00 Лион – ФКСБ
  • 22:00 Рейнджерс – Фенербахче

Напомним, что Артём Довбик не участвовал в ответном матче "Ромы" против "Порту"

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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