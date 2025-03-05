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Фенербахче - Рейнджерс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
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Информация о том, где вы можете просмотреть игру

Фенербахче - Рейнджерс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рейнджерс", который сразу попал в 1/8 финала Лиги Европы, будет противостоять турецкой команде, которая уже успела сыграть в 1/16 ЛЕ.

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Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 6 марта.

Лига Европы. 1/8 финала
06.03.2025. Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Фенербахче, Турция)

Фенербахче - Рейнджерс. 19:45

Трансляция – MEGOGO Футбол 5

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Трансляция: Фенербахче - Рейнджерс
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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