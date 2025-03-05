Фенербахче - Рейнджерс: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Рейнджерс", который сразу попал в 1/8 финала Лиги Европы, будет противостоять турецкой команде, которая уже успела сыграть в 1/16 ЛЕ.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг, 6 марта.

Лига Европы. 1/8 финала

06.03.2025. Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Фенербахче, Турция)

Трансляция – MEGOGO Футбол 5

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