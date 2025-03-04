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Бригада украинских арбитров рассудит матч Лиги Европы
Поединок команды украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бригада украинских арбитров рассудит матч Лиги Европы.
УЕФА назначила Николая Балакина главным арбитром на матч 1/8 финала Лиги Европы «Буде/Глимт - Олимпиакос».
Ассистентами Балакина поставлены Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Виталий Романов назначен четвёртым рефери.
Видеопомощником на матче будет итальянец Марко ди Белло, а его ассистент – украинский арбитр Виктор Коплиевский.
Матч состоится 6 марта и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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Напомним, что за «Олимпиакос» играет украинец Роман Яремчук.
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