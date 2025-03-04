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Бригада украинских арбитров рассудит матч Лиги Европы

Лига Европы

Поединок команды украинца

Бригада украинских арбитров рассудит матч Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бригада украинских арбитров рассудит матч Лиги Европы.

УЕФА назначила Николая Балакина главным арбитром на матч 1/8 финала Лиги Европы «Буде/Глимт - Олимпиакос».

Ассистентами Балакина поставлены Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Виталий Романов назначен четвёртым рефери.

Видеопомощником на матче будет итальянец Марко ди Белло, а его ассистент – украинский арбитр Виктор Коплиевский.

Матч состоится 6 марта и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, что за «Олимпиакос» играет украинец Роман Яремчук.

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Лига Европы Николай Балакин
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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