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Экс-тренера Шахтёра могут дисквалифицировать в еврокубках
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Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-тренера "Шахтёра" могут дисквалифицировать в еврокубках.
По информации L’Equipe, Федерация футбола Франции может попросить ФИФА отстранить тренера "Лиона" Паулу Фонсеку на матчи еврокубков.
Дисквалификация распространяется на национальные соревнования, но в случае длительного наказания, соответствующая федерация обычно просит ФИФА распространить эту санкцию на всю планету.
Источник считает, что федерация футбола Франции обратиться в ФИФА и они применят данное наказание. Если так случится – Фонсека посмотрит матчи "Лиона" в еврокубках с трибун.
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Напомним, что Паулу Фонсеке грозит до 7 месяцев наказания за случай, произошедший в матче с "Брестом".
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