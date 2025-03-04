Экс-тренера "Шахтёра" могут дисквалифицировать в еврокубках.

По информации L’Equipe, Федерация футбола Франции может попросить ФИФА отстранить тренера "Лиона" Паулу Фонсеку на матчи еврокубков.

Дисквалификация распространяется на национальные соревнования, но в случае длительного наказания, соответствующая федерация обычно просит ФИФА распространить эту санкцию на всю планету.

Источник считает, что федерация футбола Франции обратиться в ФИФА и они применят данное наказание. Если так случится – Фонсека посмотрит матчи "Лиона" в еврокубках с трибун.

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Напомним, что Паулу Фонсеке грозит до 7 месяцев наказания за случай, произошедший в матче с "Брестом".