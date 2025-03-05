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Аякс - Айнтрахт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Аякс - Айнтрахт: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Аякс - Айнтрахт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аякс" сыграет на своем поле с "Айнтрахтом" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена".

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Нидерландцы на пути в 1/8 финала прошли "Юнион" по сумме двух встреч (3:2). Немецкий клуб попал напрямую, завершив основной этап лиги на 5-й строчке.

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Поединок состоится в четверг, 6 марта и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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