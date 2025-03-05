Аякс - Айнтрахт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Аякс" сыграет на своем поле с "Айнтрахтом" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена".

Нидерландцы на пути в 1/8 финала прошли "Юнион" по сумме двух встреч (3:2). Немецкий клуб попал напрямую, завершив основной этап лиги на 5-й строчке.

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Поединок состоится в четверг, 6 марта и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 2.

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