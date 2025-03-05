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Виктория Пльзень - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Виктория Пльзень - Лацио: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы римьский "Лацио" отправится в гости к "Виктории Пльзень". Чешская команда на этапе стыковых матчей прошла венгерский "Ференцварош", обыграв их со счетом 3:1 по сумме двух матчей. Теперь они попытаются навязать борьбу "орлам", занявшим первое место в общей турнирной таблице этапа лиги.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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