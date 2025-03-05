Виктория Пльзень - Лацио. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы римьский "Лацио" отправится в гости к "Виктории Пльзень". Чешская команда на этапе стыковых матчей прошла венгерский "Ференцварош", обыграв их со счетом 3:1 по сумме двух матчей. Теперь они попытаются навязать борьбу "орлам", занявшим первое место в общей турнирной таблице этапа лиги.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Вікторія Пльзень" - "Лаціо" Смотреть трансляцию

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