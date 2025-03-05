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АЗ - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Вторая встреча в сезоне

АЗ - Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В 1/8 финала Лиги Европы сыграют нидерландский "АЗ" и английский "Тоттенхэм". Команды уже встречались в этом сезоне в Этапе лиге. Тогда минимальную победу одержали "шпоры" (1:0).

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Первая игра 1/8 пройдет в четверг, 6-го марта. Начало - в 19:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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